В Калуге «Хендай» врезался в здание автосервиса

Около 15:30 в четверг, 6 октября, на улице Тарутинской в Калуге произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, в районе Синих мостов столкнулись «Хендай» и «Тойота». После этого «Хендай» врезался в здание автосервиса.

МЧС сообщило об одном пострадавшем. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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