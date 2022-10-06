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В Калуге у 26 строителей кампуса Бауманки выявлена кишечная инфекция

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 06.10.2022 15:20 5 2929
В Калуге у 26 строителей кампуса Бауманки выявлена кишечная инфекция

Как мы уже рассказывали, очаг кишечной инфекции в Калуге одновременно возник в двух местах. С завода Continental в больницу попали 15 человек. А на стройке кампуса МГТУ имени Баумана в Пучково недомогание почувствовали 26 человек. Об этом в четверг, 6 октября, сообщила главный врач областной инфекционной больницы Елена Алешина.

- В «Скорую помощь» обратилось 26 человек, шесть из них требуют госпитализации, - рассказала Алешина.

По ее словам, у строителей иная симптоматика, не такая, как на «Континентале».

- Сейчас будем решать вопрос о возможности разворачивания дополнительных коек в данном отделении, - заявила главный врач. -  Будем мобилизовывать и персонал, и наши ресурсы.

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Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 06.10.2022 15:20 5 2929
Тэги: происшествие здравоохранение
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