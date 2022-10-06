В Калуге у госпитализированных рабочих завода Continental выявлен сальмонеллез

Как мы уже рассказывали, в Калуге 15 сотрудников завода Continental попали в больницу с кишечной инфекцией. В четверг, 6 октября, ситуацию прокомментировала главный врач областной инфекционной больницы Елена Алешина.

- В течение трех суток к нам обратилось 28 рабочих, из них 15 госпитализированы, - подтвердила она. - Пациенты, которых не госпитализировали, имеют легкую форму заболевания, не требующую динамического наблюдения. Им необходимо амбулаторно-поликлиническое лечение. Людям была оказана первичная помощь в приемном отделении и даны консультации по лечению. Госпитализированные – это больные, у которых среднее течение кишечной инфекции. Они требуют динамического наблюдения в стационаре и интенсивной терапии, включая инфузионную.

По словам Алешиной, у двух человек выявлен сальмонеллез.

- Так как питались все больные в одном месте, ставится вопрос о том, что у них тоже сальмонеллез, - рассказала врач. - Это заболевание опасно тем, что может протекать достаточно тяжело, вплоть до сепсиса. Поэтому при средней степени тяжести его лечат в стационаре. Опасность сальмонеллеза еще и в том, что оно может дать длительное носительство.

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