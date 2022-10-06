В Калуге два человека пострадали в ДТП на Гагаринском мосту

В ночь на четверг, 6 октября, на Гагаринском мосту в Калуге произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным управления ГИБДД, 35-летний водитель легкового автомобиля «Шевроле Эпика» ехал в сторону Правого берега, не справился с управлением и врезался в отбойник.

Различные травмы получили два пассажира – 33-летняя женщина и 35-летний мужчина.

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