В Калужской области эвакуировали школы из-за сообщений о минировании

Утром в четверг, 6 октября, на электронные адреса школ Кировского района поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах. Из-за этого занятия были прерваны досрочно, сообщили в министерстве образования и науки Калужской области.

- Сейчас школы проверены, - подчеркнули в министерстве. - Опасных веществ не обнаружено.

В пятницу занятия пройдут по расписанию.

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