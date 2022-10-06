В Калужской области эвакуировали школы из-за сообщений о минировании
Утром в четверг, 6 октября, на электронные адреса школ Кировского района поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах. Из-за этого занятия были прерваны досрочно, сообщили в министерстве образования и науки Калужской области.
- Сейчас школы проверены, - подчеркнули в министерстве. - Опасных веществ не обнаружено.
В пятницу занятия пройдут по расписанию.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.