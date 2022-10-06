В Калуге прокуратура начала проверку по двум массовым отравлениям

Прокуратура Калужской области в четверг, 6 октября, начала проверку информации о пищевом отравлении рабочих на стройке корпуса МГТУ им. Баумана и на заводе «Континенталь». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что на «Континентале» сотрудники плохо себя почувствовали 3 октября. В больницу попали 15 человек.

Также в интернете появились данные об отравлении на стройке Бауманки в Пучково.

Пока нет данных, есть ли между этими событиями какая-либо связь.

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