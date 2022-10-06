В Калуге 15 сотрудников завода попали в больницу из-за отравления

Как мы уже рассказывали, 3 октября в Калуге произошло массовое отравление на заводе «Континенталь». Ранее ситуацию комментировали представители предприятия. А в четверг, 6 октября, официальное заявление сделали в министерстве здравоохранения Калужской области.

- 28 человек обратилось за медицинской помощью, - подчеркнули в Минздраве. - В состоянии легкой и средней степени тяжести в инфекционную больницу госпитализировано 15 человек. Все пациенты находятся под контролем медиков.

Ранее сообщалось, что плохо себя почувствовало около 100 человек.

Причины произошедшего устанавливаются.

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