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Калужский завод прокомментировал слухи о массовом отравлении сотрудников

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.10.2022 10:13 1 3932
Калужский завод прокомментировал слухи о массовом отравлении сотрудников

Утром в четверг, 6 октября, в социальной сети «Вконтакте» появилось анонимное сообщение, в котором утверждалось, что на заводе «Континенталь» в Калуге отравились 100 сотрудников.

- Некоторые сотрудники находятся в инфекционном отделении в тяжелом состоянии. Предприятие продолжает работу, как и компания, которая кормит сотрудников, - говорилось в этом сообщении.

Ситуацию нам прокомментировал представитель завода.

- 3 октября здравпункт ООО «Континентал Калуга» зафиксировал несколько случаев расстройства желудочно-кишечного тракта у сотрудников предприятия, - пояснили в компании. - Сейчас обстоятельства и причины происшествия выясняются с участием ответственных департаментов завода и Роспотребнадзора.

UPD. Подтверждена госпитализация 15 человек.

Напомним, завод «Континенталь» в Калуге был остановлен в марте. В апреле производство возобновилось.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.10.2022 10:13 1 3932
Тэги: происшествие
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