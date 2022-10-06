Городская управа опровергла информацию о подготовке укрытий на случай войны

В социальных сетях распространяется текст объявления якобы от имени городской управы, в котором говорится в подготовке укрытий в подвалах жилых домов на случай войны. Утром в четверг, 6 октября, городской голова Дмитрий Денисов заявил, что это лживая информация.

- Это — фальшивка! – заявил он. - Никаких писем с подобной информацией городская управа не рассылала, объявлений не делала! Прошу калужан не реагировать на провокации, которые в ближайшее время, к сожалению, могут усилиться.

Чиновник напомнил анонимам о существующей ответственности за распространение заведомо ложной информации.

Этот документ гуляет по сети.

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