В Калужской области 56-летний мужчина погиб в сгоревшем сарае
Около 6 утра в среду, 5 октября, в Юхнове пожар произошел на улице Ленина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
Полностью сгорели три хозяйственные постройки. На месте происшествия обнаружили тело 56-летнего мужчины.
По предварительным данным, пожар начался из-за того, что погибший неосторожно курил.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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