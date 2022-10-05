В Калужской области 56-летний мужчина погиб в сгоревшем сарае

Около 6 утра в среду, 5 октября, в Юхнове пожар произошел на улице Ленина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Полностью сгорели три хозяйственные постройки. На месте происшествия обнаружили тело 56-летнего мужчины.

По предварительным данным, пожар начался из-за того, что погибший неосторожно курил.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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