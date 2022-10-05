В Калужской области 12 лет колонии грозит водителю, который насмерть сбил женщину

В Калужской области направили в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 43-летнего мужчины. Об этом сообщили в среду, 5 октября, в прокуратуре региона.

По версии следствия, в августе он пьяным ехал по Бабынино за рулем автомобиля «Рено Логан» и насмерть сбил 76-летнюю женщину. После этого машина съехала в кювет и перевернулась.

Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.

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