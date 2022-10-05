В Калужской области 31-летний мужчина пострадал в столкновении двух «Рено»

Как мы уже рассказывали, днем 4 октября на дороге Калуга – Медынь столкнулись два автомобиля «Рено». Подробности об этом происшествии в среду сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

Авария произошла в черте Кондрово.

По предварительным данным, водитель «Логана» ехал со стороны Медыни, поворачивал налево и не пропустил встречный «Флюенс».

Различные травмы получил сам предполагаемый виновник. Он доставлен в областную больницу.

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