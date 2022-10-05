В Калуге водитель «Фольксвагена» сбил 81-летнюю женщину на улице Ленина

Около 19:20 во вторник, 4 октября, на улице Ленина в Калуге сбили пешехода. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 42-летняя женщина во дворе дома №31 ехала на «Фольксвагене Тигуан» и сбила 81-летнюю женщину, шедшую вдоль дома.

Пенсионерка получила различные травмы, но госпитализация ей не понадобилась.

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