Звуки взрывов в Калужской области слышали из-за пролета сверхзвуковых самолетов

Днем во вторник, 4 октября, жителей Калужской области напугали звуки взрывов. Их слышали в Калуге, Обнинске, Малоярославце и других населенных пунктах.

По предварительным данным, причиной стал пролет военных самолетов на сверхзвуковой скорости. Ситуацию прокомментировал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Версию пролёта сверхзвуковых самолетов подтвердила Росавиация, - сообщил губернатор Владислав Шапша.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.