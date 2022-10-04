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Жителей Калуги напугали звуки взрывов

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.10.2022 16:02 0 3814
Жителей Калуги напугали звуки взрывов

Днем во вторник, 4 октября, наши читатели сообщили, что в Калуге было слышно как минимум три взрыва.

По предварительным данным, в небе над городом на сверхзвуковой скорости пролетал военный самолет. Отсюда и характерный звук. В это же время о взрывах появились сообщения в Обнинске и Туле.

Ситуацию также прокомментировали в городской управе Калуги.

- Точной информации о предположительных взрывах пока нет, - заявили в администрации. - Службы города принимают звонки, выясняют обстоятельства. По данным МЧС возгораний нет, пожарные не выезжали.  Ждём информации от спецслужб.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.10.2022 16:02 0 3814
Тэги: происшествие
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