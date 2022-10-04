В Калужской области пропали два 16-летних подростка
В Тарусе 1 октября пропали 16-летние Мария Сазонова и Андрей Голубничев. Об этом во вторник, 4 октября, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Приметы девочки:
- Рост: 160 см.
- Телосложение: xудощавое.
- Цвет глаз: карие.
- Волосы: тёмно-русые.
- Одета: голубой свитер с коричневыми вставками, темно-синие спортивные брюки, темно-синие кеды.
Приметы мальчика:
- Рост: 175 см.
- Телосложение: нормальное.
- Цвет глаз: карие.
- Волосы: русые.
- Одет: куртка с желтыми полосками, толстовка, черные спортивные брюки, черные кроссовки.
На данный момент нет информации, где они могут находиться.
Если вы что-то знаете о школьниках, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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