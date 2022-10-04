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В Калужской области пропали два 16-летних подростка

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.10.2022 12:09 0 1210
В Калужской области пропали два 16-летних подростка

В Тарусе 1 октября пропали 16-летние Мария Сазонова и Андрей Голубничев. Об этом во вторник, 4 октября, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Приметы девочки:

  • Рост: 160 см.
  • Телосложение: xудощавое.
  • Цвет глаз: карие.
  • Волосы: тёмно-русые.
  • Одета: голубой свитер с коричневыми вставками, темно-синие спортивные брюки, темно-синие кеды.

Приметы мальчика:

  • Рост: 175 см.
  • Телосложение: нормальное.
  • Цвет глаз: карие.
  • Волосы: русые.
  • Одет: куртка с желтыми полосками, толстовка, черные спортивные брюки, черные кроссовки.

На данный момент нет информации, где они могут находиться.

Если вы что-то знаете о школьниках, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.10.2022 12:09 0 1210
Тэги: происшествие лиза алерт
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