В Калуге 58-летний мужчина пострадал в ДТП на улице Дзержинского

Как мы уже рассказывали, вечером 3 октября на улице Дзержинского в Калуге сбили пешехода. В среду подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 19-летний водитель «Рено Сандеро» с улицы Московской поворачивал налево на Дзержинского и сбил 58-летнего мужчину, который шел на зеленый сигнал светофора.

Пострадавшего доставили в больницу. Врачи оказали ему помощь и отпустили домой.

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