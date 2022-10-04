В Калуге два человека пострадали в столкновении «Лады» и «Фольксвагена» на Грабцевском шоссе

Около 15:00 в понедельник, 3 октября, на Грабцевском шоссе в Калуге у МРЭО ГИБДД произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, водитель «Лады» двигался со стороны центра, не соблюдал дистанцию и врезался в «Фольксваген».

Различные травмы получили 37-летние пассажир «Лады» и водитель «Фольксвагена». Госпитализация им не понадобилась.

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