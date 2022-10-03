В Калуге водитель «Нивы Шевроле» насмерть сбил 79-летнюю женщину на улице Тульской

Около 18:45 в понедельник, 3 октября, на улице Тульской в Калуге насмерть сбили пешехода. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

По предварительным данным, 37- летний водитель «Нивы Шевроле» сбил 79- летнюю женщину, переходившую дорогу не по переходному переходу у дома №128.

Пенсионерка скончалась.

На месте работают оперативные службы.

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