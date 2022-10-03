Мегапробка собирается на выезде из центра Калуги на Правобережье

Во втором часу дня понедельника, 3 октября, на улице Гагарина произошло сразу две аварии, из-за которых город рискует стать в огромной пробке.

Обе они, по предварительной информации, без жертв, но с участием большегрузов.

- Одна авария на перекрестке Гагарина и Королева, вторая на Гагарина в направлении реки, -пишет нам читатель, застрявший в пробке. - Пострадавших нет, судя по повреждениям автомобилей, но транспортное движение затруднено во все стороны.

Автомобиль ДПС прибыл на место около 13:30. Судя по всему, без ручной регулировки движения, разрулить ситуацию на перекрестке не удастся.

В любом случае, в ближайший час тот район автомобилистам лучше объезжать стороной.

Вторая авария произошла на улице Гагарина чуть ниже перекрестка с Королева.

Ситуация на перекрестке по состоянию на 13:30.

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