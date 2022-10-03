В Калуге сбитый на улице Московской мужчина попал в реанимацию

Около 18:30 в воскресенье, 2 октября, на перекрестке улиц Московской и Кубяка в Калуге сбили пешехода. Подробности в понедельник нам рассказали в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 33-летний водитель «Ситроена Берлинго» двигался по правой полосе улицы Московской в сторону улицы Кибальчича и сбил 45-летнего мужчину, который находился на проезжей части не на переходе.

Пострадавший попал в реанимацию областной больницы в Анненках.

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