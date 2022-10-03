В Калуге водитель «Рено» сбил 13-летнего мальчика на улице Кирова

Около 12:50 в воскресенье, 2 октября, в центре Калуги сбили 13-летнего мальчика. Подробности в понедельник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 34-летний водитель «Рено Логан» ехал по улице Кирова со стороны площади Победы и в районе Дома быта сбил школьника, который переходил проезжую часть не по переходу.

Мальчик госпитализирован в областную больницу в Анненках.

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