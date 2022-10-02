Во время застолья житель Калужской области схватил нож и пообещал зарезать своего брата

В Козельском районе возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Об этом в субботу, 1 октября, сообщили в УМВД России по Калужской области.

По версии следствия, во время совместного распития спиртных напитков между двумя братьями произошла ссора. В ходе конфликта ранее судимый 38-летний мужчина взял в руки и нож и пообещал зарезать своего родственника. Потерпевший воспринял эту угрозу как реальную и обратился в полицию.

В настоящее время расследование продолжается.

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