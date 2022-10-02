В Калужской области загорелся магазин

В воскресенье, 2 октября, в районе 10:08 часов на улице Пушкина в городе Кондрово Дзержинского района загорелся магазин. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Калужской области.

Пожар полностью потушен. Пострадавших нет.

Причины возгорания устанавливаются. На место направлен инспектор ГПН.

Всего к ликвидации пожара от МЧС России по Калужской области привлекалось 13 человек, 4 единицы техники.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.