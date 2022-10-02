«Ауди 100» влетела в опору моста на шестом километре обхода города Калуги

Утром в воскресенье, 2 октября, в районе 10:00 часов на шестом километре обхода города Калуги автомобиль «Ауди 100» въехал в опору моста. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Калужской области.

В результате аварии пострадали несколько человек. Тяжесть травм и подробности ДТП уточняются.

Для ликвидации последствий аварии привлекалось всего 12 человек и 4 единицы техники, в том числе от МЧС 4 человека и 1 единица техники.

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