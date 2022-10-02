В Калужской области столкнулись автомобили «Рено» и «Форд»

Днем в субботу, 1 октября, в районе 13:30 часов на 54 км автодороги «Калуга-Медынь» столкнулись автомобили «Рено» и «Форд». Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Калужской области.

В результате аварии пострадал один человек. Тяжесть травм и причины ДТП уточняются.

Для ликвидации последствий аварии привлекалось всего 9 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС 4 человека и 1 единица техники.

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