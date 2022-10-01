В Калужской области за сутки сгорело несколько бань

В ночь на субботу, 1 октября, в городе Мещовске произошел пожар. На улице Карла Маркса загорелась баня. К счастью, пострадавших в результате ЧП нет. В ликвидации огня принимали участие 5 человек и две единицы спецтехники.

Ранее, в пятницу вечером, загорелась и баня в деревне Борисково Жуковского района. Там, как сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области, также никто не пострадал.

Что примечательно, еще днем ранее баня сгорела и в СНТ Боровского района.

Во всех случаях на месте работал государственный пожарный инспектор, который выяснит из-за чего могло случиться возгорание.

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