В Калуге в ДТП с «Маздой» и «Опелем» пострадал человек

Вечером в пятницу, 30 сентября, в Калуге произошло серьезное ДТП.

На улице Московской автомобиль «Опель» столкнулся с «Маздой». От удара у одно из иномарок буквально раскурочило всю переднюю часть.

В результате аварии один человек получил травмы, ему потребовалась помощь медиков. На месте также работали спасатели и патруль ГИБДД.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Калужской области, всего в ликвидации последствий аварии принимали участие девять человек и три единицы спецтехники.

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