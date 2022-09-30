В Калужской области водитель «Шевроле» сбил пешехода и скрылся

Около 18:00 в четверг, 29 сентября, на улице Ленина в Людиново сбили пешехода. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, водитель «Шевроле Ланос» сбил 30-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть у дома №3 по зебре. После этого автомобилист скрылся.

Пострадавший пешеход сам обратился в больницу. Госпитализация ему не понадобилась.

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