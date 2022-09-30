В Калуге прокуратура начала проверку из-за избиения собаки на Грабцевском шоссе

Как мы уже рассказывали, на Грабцевском шоссе в Калуге 29 сентября жестоко избили собаку породы шпиц. В пятницу началась проверка по данном инциденту.

- Прокуратура области взяла на контроль проведение проверки по факту жестокого обращения с собакой, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Хозяйка собаки говорит, что животное кто-то взял за лапы и ударил головой о деревянную стенку песочницы. Шпиц остался без глаза.

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