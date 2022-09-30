В Калужской области 25-летний рабочий погиб при ремонте моста

Около 18:00 в четверг, 29 сентября, в Березичский стеклозавод Козельского района при ремонте моста через реку Жиздра погиб 25-летний мужчина. Об этом сообщили в пятницу в прокуратуре Калужской области.

По предварительным данным, четверо рабочих копали котлован и в какой-то момент произошло осыпание песка.

Находившийся в яме мужчина погиб.

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