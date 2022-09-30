В Калужской области 30-летняя женщина пострадала в вылетевшем в кювет «Фольксвагене»

Около 13:45 в четверг, 29 сентября, на дороге Калуга – Медынь вылетел в кювет автомобиль «Фольксваген Поло». Подробности об этом происшествии в пятницу сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 30-летняя женщина ехала в сторону областного центра, на участке между Караваем и Льва Толстого не справилась с управлением при обгоне и съехала с дороги. В кювете машина перевернулась.

С различными травмами автомобилистка госпитализирована в областную больницу в Анненки.

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