В Калуге маленькую собаку покалечили на детской площадке

В четверг, 29 сентября, в Калуге на детской площадке во дворе дома №134 на Грабцевском шоссе избили шпица. О происшествии рассказала в соцсетях владелица собачки.

По ее словам, все произошло примерно в 11:10-11:20. Шпиц бегал по детской площадке. Его хозяйка находилась в стороне.

Женщина считает, что кто-то схватил собаку за ноги и ударил о деревянную стенку песочницы.

Калужанка не слышала визга животного. Она говорит, что все произошло очень быстро.

Шпиц лишился глаза, у него вывернуты ноги.

На песке осталось много крови.

Сейчас калужанка ищет очевидцев, так как сама не видела, кто сделал это с животным.

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