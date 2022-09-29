За первые восемь месяцев 2022 года в Калужской области 45 детей получили ожоги кипятком. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщили в региональной скорой помощи.

В большинстве случаев пострадавшим было меньше двух лет.

Врачи призывают калужских родителей быть внимательнее и не оставлять на краю стола чашки или миски с горячей жидкостью.

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