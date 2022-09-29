В Калужской области бывшему депутату грозит 12 лет колонии за смертельное ДТП

Бывшему депутату Хвастовичского районного собрания грозит до 12 лет колонии за смертельное ДТП и оскорбление полицейского. О передаче дела в суд в четверг, 29 сентября, сообщили в прокуратуре Калужской области.

По версии следствия, вечером 29 мая мужчина ехал пьяным за рулем автомобиля «УАЗ Патриот» и сбил насмерть 23-летнего пешехода, находившегося на обочине.

После этого на месте происшествия депутат оскорбил прибывшего для разбирательства полицейского.

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