В Калужской области двое мужчин погибли при пожаре в жилом доме

Около 13:10 в среду, 28 сентября, в деревне Беляево Юхновского района при пожаре в жилом доме погибли два человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, одноэтажный дом на улице Молодежной загорелся из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

На месте происшествие спасатели обнаружили тела двоих мужчин – 57 и 52 лет.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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