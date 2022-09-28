В Калуге наказали водителя, который не пустил в автобус женщину с собакой-поводырем

Как мы уже рассказывали, в Калуге на площади Победы в конце лета водитель рейсового автобуса №4 не пустил в салон слепую женщину с собакой-поводырем. О результатах проверки, которая проводилась после данного инцидента, в среду, 28 сентября, сообщили в прокуратуре Калужской области.

В ведомстве подтвердили, что такой случай действительно был.

- В связи с нарушением прав инвалида прокуратура в адрес перевозчика внесено представление, - пояснили в прокуратуре. - По результатам принятых мер реагирования виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

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