В Калуге 56-летняя пассажирка пострадала в столкновении рейсового автобуса и скутера

Вечером во вторник, 27 сентября, ДТП с участием рейсового автобуса произошло на улице Московской в Калуге в районе перекрестка с улицей Тельмана. Фото выложили в сообществе «Калуга ДТП», а подробности нам сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 17:40 водитель скутера «Хонда» выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу рейсовому автобусу №9. После столкновения водитель скутера сбежал. Его личность сейчас устанавливается. Очевидцы в соцсетях писали, что мужчина был пьян.

Травмы в ДТП получила 56-летняя женщина, ехавшая в автобусе. Она упала, когда водитель ПАЗа резко затормозил.

Врачи оказали калужанке помощь и отпустили домой.

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