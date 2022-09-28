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В Калуге зараженные носители подключали к компьютерам с государственной тайной

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.09.2022 09:53 1 772
В Калуге зараженные носители подключали к компьютерам с государственной тайной

В калужских организациях компьютерам, на которых содержалась засекреченная информация, угрожала опасность. В среду, 28 сентября, об этом сообщили в управлении ФСБ по Калужской области.

- В одной из организаций Калуги, работающей со сведениями, составляющими государственную тайну, выявлен факт неправомерного доступа к охраняемой компьютерной информации, а именно подключение носителя, содержащего вредоносное программное обеспечение, к компьютерной технике, что создало условия для выхода из строя оборудования и повреждения указанной информации, - заявили в управлении ФСБ.

Ущерба удалось избежать, так как вредоносную программу вовремя обнаружили. Работнику организации объявлено официальное предостережение.

Всего в нынешнем году было шесть подобных случаев.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.09.2022 09:53 1 772
Тэги: происшествие
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