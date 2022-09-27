В Калуге сообщили о заложенной бомбе в здании военного комиссариата

Днем во вторник, 27 сентября, в Калуге в военный комиссариат Калужской области поступило анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве. Здание на улице Карпова оцеплено, сообщают очевидцы.

На место прибыла группа разминирования.

На данный момент еще нет информации, было ли сообщение о бомбе ложным.

Напомним, два дня назад в Тарусе пытались поджечь военкомат.

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