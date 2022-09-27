В Калужской области «Лада» сгорела у стен знаменитого монастыря

Около 6:30 утра во вторник, 27 сентября, в Козельске сгорел автомобиль «Лада». Пожар произошел на улице Западной – у стен монастыря Оптина пустынь, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, припаркованная легковушка загорелась из-за технической неисправности. Машина выгорела полностью.

Из людей никто не пострадал.

Монастырь в Козельске – одна из главных православных святынь Калужской области. Основан в XV веке. Практически полностью восстановлен после возврата церкви в 1987 году.

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