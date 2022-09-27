В Калужской области «Тойота» столкнулась с грузовиком

Около 19:20 в понедельник, 26 сентября, на дороге Брянск – Людиново – Киров произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, рядом с селом Заречный Людиновского района столкнулись легковая «Тойота» и грузовик «ФАВ».

МЧС сообщило об одном пострадавшем. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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