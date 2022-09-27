В Калужской области 330 минометных мин обнаружили в лесу

В понедельник, 26 сентября, в Ульяновском районе обнаружен один из крупнейших за последние годы схрон боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

В километре от деревни Озерна в лесу лежали 330 минометных снарядов.

Несмотря на то, что снаряды провели на открытом воздухе около 80 лет, они представляли опасность.

Спасатели их обезвредили.

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