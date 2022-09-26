В Калуге не будут усиливать меры безопасности в связи со стрельбой в школе Ижевска

Стрельбу в школе Ижевска, где местный 34-летний житель убил 13 человек и покончил с собой, на планерке в городской управе в понедельник, 26 сентября, прокомментировал руководитель администрации Калуги Дмитрий Денисов.

- В связи с трагедией в городе Ижевске, где погибли дети в школе, я от имени всех здесь присутствующих, от имени всех калужан выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших деток, - заявил он. - Конечно, это очень серьезная трагедия. Следственные органы разбираются в причинах произошедшего, в личности убийцы, который покончил с собой на месте.

При этом каких-либо усилений мер безопасности в Калуге не планируется.

- Исходя из того, что произошло, сложно делать какие-то выводы применительно к нашему городу, - прокомментировал чиновник. - Все объекты, школьное образование, дошкольное образование, работают в установленном порядке. В соответствие с действующим законодательством обеспечивается безопасность - ни больше, ни меньше.

Ранее свои соболезнования выразил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

UPD. В калужской школе у детей на входе начнут проверять рюкзаки.

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