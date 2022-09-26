Губернатор Калужской области прокомментировал стрельбу в школе в Ижевске

Утром в понедельник, 26 сентября, в городе Ижевск вооруженный мужчина ворвался в школу и открыл стрельбу. На данный момент известно о 13 погибших, среди которых семеро детей. Нападавший покончил с собой. На своих страницах в социальных сетях трагический случай прокомментировал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Потрясен трагедией в школе в Ижевске, - говорится в его заявлении. - Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Калужане скорбят вместе с жителями Удмуртии.

Он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.