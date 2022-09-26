В Калужской области пытались поджечь военкомат

В воскресенье, 25 сентября, издание SHOT сообщило о попытке поджога военкомата в Тарусе. В понедельник эту информацию подтвердил глава администрации Тарусского района Михаил Голубев.

Инцидент произошел на улице Пушкина.

По предварительным данным, кто-то бросил в здание бутылку с зажигательной смесью. Но пожара удалось избежать.

По словам Михаила Голубева, инцидент не повлиял на работу военкомата в Тарусе.

В УМВД по Калужской области комментарии по этой теме пока не давали.

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