Правобережная Калуга встала в пробке из-за аварии

В понедельник, 26 сентября, в районе 7:40 часов на Тульском шоссе столкнулись два легковых автомобиля.

По словам очевидцев, сразу образовалась огромная пробка. Люди как раз в это время выезжают на работу.

Миновать поворот с Правого берега на мост через Оку - большая проблема, затруднен выезд с Тульского шоссе.

Напомним, аварии здесь происходят регулярно из-за чего транспортный коллапс по утрам для правобережцев стал уже обыденностью.

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