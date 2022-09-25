В Калуге водитель «Лады» пострадал после заноса в кювет

Поздно вечером в субботу, 24 сентября, на восьмом километре дороги Р-92 в Калуге произошло ДТП.

Водитель автомобиля «Лада Ларгус» не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего перевернулся на крышу. Отечественная машина буквально застряла в кустах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Калужской области, в результате происшествия пострадал один человек, ему была оказана медицинская помощь.

Также на месте аварии работали спасатели и патруль ГИБДД.

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