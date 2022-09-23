Калужская полиция опубликовала видео смертельного ДТП, виновник которого скрылся

В пятницу, 23 сентября, управление МВД по Калужской области сообщило об окончании расследования уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Кировского района.

По версии следствия, за рулем «Лады» он выехал на встречную полосу и врезался в «Дэу». Виновник скрылся с места аварии, сказав, что ему нужно обратиться к врачу, но до больницы так и не добрался. Как полагает следствие, он не хотел, чтобы было зафиксировано состояние опьянения.

Водитель «Дэу» спустя несколько дней умер.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.