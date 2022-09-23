В Калужской области «Ауди» и «Чери» столкнулись на трассе М3 «Украина»

Днем в четверг, 22 сентября, на трассе М3 «Украина» в Жиздринском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, рядом с селом Овсорок, недалеко от границы с Брянской областью, столкнулись «Ауди» и «Чери». Оба автомобиля после этого съехали в кювет.

МЧС сообщило об одном пострадавшем. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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